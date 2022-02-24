Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине

Президент Франции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили события на Украине. Президент России рассказал собеседнику о причинах спецоперации.

"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора… состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - сообщили в пресс-службе Кремля. Путин исчерпывающе разъяснил причины и обстоятельства принятия решения о проведении специальной военной операции.

Лидеры условились оставаться в контакте. Напомним, сегодня, 24 февраля, Путин также переговорил по телефону с премьер-министром Индии и президентом Ирана.