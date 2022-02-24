Суд арестовал экс-главу антикоррупционного управления амурского УМВД

Благовещенский городской суд заключил под стражу бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Амурской области Романа Хромченко, задержанного за получение взятки. Экс-полицейский арестован на два месяца - до 21 апреля.

Как поясняется на сайте суда, Хромченко обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против госвласти и интересов госслужбы. Также он являлся высокопоставленным сотрудником полиции, а значит, обладает достаточными ресурсами и сведениями о свидетелях. Суд предположил, что, находясь на свободе, фигурант может попытаться скрыться от следствия, а также оказать давление на участников уголовного судопроизводства или уничтожить доказательства.

В сообщении уточняется, что бывший полковник полиции обвиняется не только в получении взятки, но и в покушении на ее получение. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной сотрудниками регионального УФСБ.

Как ранее писала "РГ", 17 января Хромченко был уволен из органов внутренних дел.