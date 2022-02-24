Аксенов описал алгоритм подачи воды в Северо-Крымский канал

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил алгоритм наполнения Северо-Крымского канала водой на территории полуострова после того, как в результате спецоперации Вооруженных сил РФ в Херсонской области удалось разблокировать закрытые Украиной дамбы.

- Все узлы Северо-Крымского канала, обеспечивающие подачу воды в Республику Крым, контролируют Вооруженные Силы России, - заверил Аксенов. - Завтра утром наши инженеры еще раз проверят готовность заслонок канала и систем подачи воды, в течение дня проведут необходимые работы. Технически мы готовы принять воду.

402-километровй Северо-Крымский канал - это сложная система гидротехнических сооружений, состоящая из дамб и насосных станций, которые поддерживались в рабочем состоянии после перекрытия этой водной артерии Украиной в 2014 году. Сегодня инженеры приступили к ревизии этих гидросооружений.

Напомним, сегодня утра Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорю Вайлю подготовить Северо-Крымский канал к приему воды.