Аксенов рассказал, как скоро Крым сможет принять воду из Днепра

Для возобновления подачи воды на полуостров из Северо-Крымского канала понадобится около двух суток. Об этом на своей странице в Telegram заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Для этого нужна политическая воля, - пояснил он. - Думаю, что эта воля будет благодаря тем решениям, которые принял наш президент, и действиям Вооруженных Сил России.

По словам главы региона, для Крыма возобновление подачи воды на полуостров через Северо-Крымский канал станет новым окном возможностей, поскольку будет снята проблема водообеспечения, и не нужно будет возводить в республике опреснительные установки.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал весной 2014 года. В августе 2021-го Следственный комитет России впервые в истории государства возбудил уголовное дело по факту экоцида (статья 358 УК РФ). Рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной СКК.