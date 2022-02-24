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Рубрика: Происшествия

Какая ситуация сложилась в российских городах на границе с Украиной

Текст: Сергей Винник, Анна Скрипка, Татьяна Ткачёва
В Крыму восхищаются мощью российской армии, а в Белгороде паника прекратилась так же быстро, как и началась. О ситуации на границе с Украиной и донецкими республиками, о тревогах и надеждах жителей приграничных российских городов рассказывают корреспонденты "Российской газеты".
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Утро в северных территориях Крыма началось со звуков взрывов в соседней Херсонской области Украины. Жители самого северного города полуострова - Армянска - следили за ситуацией с тревогой, но вскоре стало понятно: никаких военных действий на полуострове не ведется. Мало того, по словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в Крыму не взорвалось ни одной мины, ни одного снаряда.

Правда, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение - это произошло из-за скачка напряжения. Но уже к вечеру власти муниципалитета, по словам мэра Армянска Василия Телиженко, восстановят подачу воды.

В то же время из соображений безопасности утром приостановлена работа школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. А желающие жители северных населенных пунктов Крыма могли сесть на автобус и уехать в Красноперекопск или ближе к центру полуострова.

- Мне 76-год, и я сам родом из Хмельницкой области, - рассказал житель Армянска Станислав Михайлович. - С 1973 года работал на армянском "Титане", а дочка живет в Кадовском районе Херсонской области. Также родня есть в Воронеже. Утром, когда в пять часов началась канонада, было страшновато, тряслись стекла. Но скоро все успокоилось. Паники нет, никуда уезжать не собираюсь. Утром следил за перемещениями наших войск к границе с Украиной, и гордость охватывала от мощи нашей армии. Я уже позвонил дочке на Украину, и она сообщила, что наши там уже обеспечивают безопасность. Здорово, если скоро можно будет ездить к дочке без сложностей на пропускных пунктах.

По словам мэра Армянска Василия Телиженко, утром около 200 человек, в основном женщины с детьми, покинули город. Но к вечеру большинство уже вернулись.

Фото: iStock
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- Я утром уехала на автобусе в Красноперекопск, но сейчас уже вернулась, - рассказала молодая жительница города Ирина. - У нас все спокойно, и никакой тревоги нет. Есть уверенность, что наши войска защитят и Армянск, и соседние регионы Украины.

- Слава Богу, что пришел конец этой бандеровской власти, давно пора было это сделать, - отметил еще один житель Армянска, Валерий.

Сергей Аксенов, комментируя обстановку на полуострове, подчеркнул, что ситуация под полным контролем властей. И в случае необходимости может быть организован прием беженцев с Украины. Но пока все пункты пропуска на границе были закрыты.

В Белгороде жизнь уже вернулась в обычное русло, но вчерашнее утро началось не с будильников. Залпы орудий прозвучали еще в сумерках, и в домах моментально зажглись огни. "Что происходит?" - спрашивали друг у друга соседи, высунувшись из окон. На горизонте показалось зарево. Все замерло на какие-то несколько минут, а потом пришло в движение.

На заправочных станциях выросли километровые очереди. Кассиры круглосуточных супермаркетов увидели первых посетителей как никогда рано.

- Соль, спички, детское питание… Начали это хватать с полок, - рассказывает кассир пригородного магазина. - некоторые терялись - брать ли гречку, макароны… Одна женщина сказала: "На всякий случай возьму. Хотя только же закупились на семью".

Вереницы машин потянулись на региональные трассы.

- Меня муж сразу же усадил с детьми в машину, снял наличные и отправил к родне в Тамбов, - рассказывает белгородка Дарья. - Теперь вот едем, не знаем, что и как дома. Сам остался: вдруг что…

Впрочем, паника прекратилась так же быстро, как и началась. Даже сообщение Росавиации о прекращении полетов в приграничье больше всех расстроило даже не купивших билеты пассажиров, а таксистов.

- Со стоянки белгородского аэропорта мы уехали еще ранним утром, - рассказывает водитель одного из городских таксопарков. - Как только увидели зарево, стало понятно: наших клиентов не будет. Кто ж полетит в такие-то времена?

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, сначала в соцсетях, а потом и на заседании регионального заксобрания заявил: поводов для паники нет. И продовольствия, и топлива всем должно хватить.

- Понимаю, что это не нужно, но договорился уже о поставках продуктов и ГСМ в регион, - сказал губернатор. - Я почему это сделал? Не хочу пустых полок в магазинах.

Фото: Максим Захаров/ РИА Новости
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Уже в первые часы в Белгородской области насчитали шесть случаев разрушения из-за упавших снарядов. К счастью, обошлось без жертв. Восстанавливать дома, и разрушенные, и те, кто только стекла выбило, будут всем миром. "Так ведь всегда было: сосед соседу помогает", - говорят люди. И это не исключительно белгородская история. Вторую неделю здесь собирают гуманитарную помощь для прибывших из Луганской и Донецкой народных республик людей: они сейчас в отеле и санаториях региона.

В Воронежской области 24 февраля временно приостановили работу школ в Кантемировском и Россошанском районах, граничащих с ЛНР. Родителям дошкольников предложено пока не водить малышей в детские сады. Такое решение приняли в рамках введенного в регионе режима ЧС. А в Курской области решили перевести школы на удаленный режим работы, а детские сады закрыли. В остальном же, как признаются сами куряне, они больше переживают за соседей-белгородцев. Курский губернатор Роман Старовойт отметил, что при необходимости здесь готовы принять людей из других регионов.

Единственные перемены, которые коснулись каждого, это отмена QR-кодов при входе в общественные места. "Не было бы счастья, да несчастье помогло", - шутят куряне.

Впрочем, впервые за долгие годы здесь, на краю страны, практически не ощущается давление границ. Белгородцы отмечают, что уже успели связаться с родственниками из соседней Харьковской области на Украине. "Да они тоже за нас переживают", - говорят люди и с одной, и с другой стороны госграницы. И примечательно, что такой прекрасной мобильная связь между нами не была очень давно.

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