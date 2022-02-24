Из-за начатой спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины в Крыму введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, это необходимо для упрощения методов решения различных задач. При этом эвакуацию из приграничных населенных пунктов республики власти не проводят.

- Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма, - подчеркнул Аксенов.

Глава региона заверил, что жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает и крымские силовики эффективно выполняют поставленные задачи.

Ранее на севере полуострова закрыли все пункты пропуска на границе с Украиной, а в его приграничных районах приостановили работу школ и детсадов.