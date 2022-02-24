В Ростове началась очередная волна лжеминирования судов

В Ростове-на-Дону неизвестные лица сообщили о минировании зданий судов. Информация передана в правоохранительные органы.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, сообщение о минировании поступило на электронные адреса восьми районных судов. Сотрудники полиции и Росгвардии проверяют информацию и обследуют здания.

Необходимо отметить, что с начала года учреждения Ростовской области несколько раз оказывались заминированы.

Первая волна заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в школах Ростова-на-Дону произошла 27 января. В результате были эвакуированы 73 городские школы и ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Другая волна лжеминирования по городу прокатилась 15 февраля и тоже сообщения оказались ложными.

Кстати

10 февраля сотрудники ФСБ задержали в разных регионах страны 14 молодых людей, причастных к рассылке массовых сообщений о якобы минировании социальных объектов. Все они действовали под руководством студента киевского факультета информационной безопасности Антона Осипчука.