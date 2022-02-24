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24.02.2022 12:07
Рубрика: Культура

Эмир Кустурица объявил о прощальном туре со сцены в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во время концерта сербской фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra, который накануне состоялся в рамках ХV Юбилейного Зимнего международного фестиваля искусств под руководством артистического директора Юрия Башмета в Сочи, музыкант и кинорежиссер Эмир Кустурица объявил о том, что этот тур - прощальный. Корреспондент "РГ" присутствовала на концерте.

- Это турне farewell. Как это по-русски? Прощальное, - сказал Кустурица со сцены.

Концерт немного задержался. Ожидая выхода любимца, один из поклонников творчества из зала стал громко звать его по-сербски.

В тот вечер Кустрица с группой зажигательно исполнил музыкальные композиции, в том числе посвященную итальянской актрисе Монике Беллуччи, и даже вышел со своими коллегами в зрительный зал, вызвав восторг у публики.

Фото: Каупо Киккас
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Эмир Кустурица выступил с программой "Снова на фестивале - 10 лет спустя".

"Он выбежал на сцену, одетый в белую рубашку и черные брюки, держа в руках красную гитару. Добрый вечер, - сказал он по-русски. - Меня зовут Эмир Кустурица. Танцуйте!"

Так произошла первая встреча Эмира Кустурицы с гостями Сочинского фестиваля искусств Юрия Башмета в 2012 году. В тот памятный вечер Кустурица и его музыканты импровизировали на тему "Подмосковных вечеров", пели со зрителями песню по телевидение и, конечно, играли музыку из его пронзительно-веселых фильмов.

В этот раз Эмир Кустурица тоже первым делом поздоровался со зрителями. "Добрый вечер, Сочи!", - крикнул он. И предложил танцевать. Но обошелся без русских напевов и был одет в китель с эполетами и аксельбантом и брюки с лампасами. Положение обязывает. С 21 февраля 2022 года он стал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, приняв предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отметим, что 20 мая 2022 года Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra выступят в "ГлавClub" в Москве.

Как сообщала "РГ", ранее "балканский Феллини", так любимый в России, выступил в Ханты-Мансийске на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", где его выбрали почетным гостем.

Напомним, ХV фестиваль Башмета в Сочи открылся спектаклем с Константином Хабенским 16 февраля и продлится до 27 числа.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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