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24.02.2022 17:52
Рубрика: Digital

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с телеканала "Звезда" в Facebook

Текст: Алексей Рыбин

Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в социальной сети Facebook. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Также Роскомнадзор потребовал пояснить причины введения блокировки.

"Блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении ведомства.

Страница "Звезды" в Facebook ранее была заблокирована на 90 дней.

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Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ о волне фейковых новостей.

Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Facebook

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