Роскомнадзор потребовал снять ограничения с телеканала "Звезда" в Facebook

Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в социальной сети Facebook. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Также Роскомнадзор потребовал пояснить причины введения блокировки.

"Блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении ведомства.

Страница "Звезды" в Facebook ранее была заблокирована на 90 дней.

Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ о волне фейковых новостей.