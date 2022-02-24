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24.02.2022 16:00
Рубрика: Легковые авто

Самый большой кроссовер Kia готовится к полноценному рестайлингу

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Kia Telluride был представлен в начале 2019 года, а летом 2021 года получил порцию обновок. Теперь же самый большой кроссовер марки готовится к полноценному рестайлингу.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Прошлогодний список обновлений свёлся к смене шильдиков, решётку радиатора изменённого дизайна, а также к расширению списка штатного оборудования.

В настоящее время Kia проводит климатические испытания рестайлинговой версии модели. Сквозь тяжёлый камуфляж видна головная оптика с новой внутренней архитектурой с вертикальными полосками дневных ходовых огней, решётка радиатора с другим рисунком, а также пересмотренная бамперная группа.

В салон "шпионы" Carscoops.com заглянуть не сумели, но с оглядкой на обновлённый Hyundai Palisade можно предположить, что Telluride тоже получит обновлённые приборную панель, мультимедиа и рулевое колесо.

Силовой агрегат останется прежним. Он представлен бензиновым V6 объёмом 3.5 литра мощностью 295 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом", привод может быть как передним, так и полным.

Продажи Kia Telluride в США увеличиваются год от года: в 20190-м дилеры реализовали 58 604 автомобиля, в 2020 году - уже 75 129 авто, а по итогам 2021 года - почти 94 тысячи. За это в компании дали модели шутливое прозвище "Selluride" (Sell - с англ. Продавать). Цены на кроссовер начинаются от 33 090 долларов.

Фото: www.carscoops.com
#Kia