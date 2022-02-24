Сбербанк начал продажу евро по 124 рубля, доллара - по 99 рублей

Сбербанк предлагает купить доллар по 99,80 рубля, евро - по 124,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные мобильной версии "Сбербанк Онлайн" на 8:57 мск.

При этом продажа валюты в приложении банка возможна по 84,31 рубля за доллар и 88,76 рубля - за евро.

С утра в четверг Московская биржа и СПБ Биржа приостановили торги на всех рынках. Причиной стал резкий обвал котировок. До приостановки торгов американская валюта торговалась выше 84 рублей, европейская - выше 95 рублей. В свою очередь, индекс МосБиржи упал на 11% - к 2700 пунктам.

Причиной обвала на валютном и фондовом рынках стало сообщение о начале военной спецоперации в Донбассе.