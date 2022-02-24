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24.02.2022 11:55
Рубрика: Власть

В ЛДПР назвали спецоперацию в Донбассе примером дальновидной политики

Текст: Татьяна Замахина
Решение президента РФ провести военную спецоперацию - это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики. Об этом говорится в заявлении фракции ЛДПР.

Решение, подчеркнули депутаты, принято в интересах защиты русского населения и рубежей России.

Во фракции провели историческое сравнение. Если образно говорить, то Россия начала действовать превентивно - "не после 22 июня 1941 года из глубокой обороны, потеряв огромные территории и миллионы жизней наших граждан, а 21 июня 1941 года". То есть сразу на территории противника, без ущерба гражданам и инфраструктуре собственной страны.

Депутаты ЛДПР заявили, что гордятся российской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и "защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов".

"Методы жесткой дипломатии, волевые решения - это стиль нашего лидера Владимира Жириновского, который уже много раз призывал действовать во внешней политике решительно и подтверждал обоснованность этого своими точными прогнозами", - заявили соратники лидера ЛДПР.

Согласно тексту заявления, корень происходящих на Украине событий - "хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных ей военных институтов". Отвергая мирные инициативы России в сфере безопасности, коллективный Запад, считают авторы, сам довел ситуацию до кризиса.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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"Пересечением красной линии стала подготовка к вступлению Украины в НАТО и заявления о восстановлении там ядерного оружия. Это разрушало всю концепцию обороны России, и эта проблема уже решается силами Минобороны РФ", - подчеркнули политики.

В ЛДПР назвали лучшим решением для стран Запада добровольный отказ от созданных там военных угроз России. "Если НАТО отказывается убирать ракеты и свои базы (как бы они не назывались) на рубежи 1997 года - откажитесь от них сами, и никогда Россия не станет для вас угрозой, а всегда будем миролюбивым и выгодным соседом и партнером", - заверили во фракции.

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

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