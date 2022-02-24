Новости

Путин: Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную 07:17
В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданских самолетов 06:55
Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе 06:12
Власти Канады отменили введенный из-за протестов режим ЧС 05:54
Хабаровский край развернет ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР 05:41
Трое сирийских военных погибли в результате воздушных атак Израиля 05:38
На Чукотке бездомная собака покусала семилетнюю девочку 05:30
Экс-главу антикоррупционного управления УМВД Приамурья задержали за взятку 05:30
Метель и ураганный ветер нарушили транспортное сообщение на Чукотке 05:02
Эксперт Роспотребнадзора: Доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет 04:47
В ДНР сообщили об обстреле окраины Донецка 04:22
В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии 03:52
У жителя Приморья нашли шкуру тигра 03:52
Премьер Финляндии: Вопросы о вступлении в НАТО не решаются в спешке 03:27
В ряде районов Донецка возникли перебои в работе мобильной связи 02:51
Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу до утра 24 февраля 02:32
Белый дом: США ни при каком сценарии не отправят военных на Украину 02:06
Власти Украины ввели с 24 февраля режим ЧП 01:40
"МЮ" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" 01:03
Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева 00:38
Италия откроется для российских туристов с 1 марта 23.02.2022
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта 23.02.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube 23.02.2022
Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" 23.02.2022
Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон 23.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 06:55
Рубрика: В мире

В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданских самолетов

Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на международную систему оповещений для авиаперсонала NOTAM.

Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отмечается, что полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации "ограничены из-за потенциальной угрозы".

Ранее сообщалось, что международные аэропорты Харькова и Днепра временно закрыты до утра четверга. О причинах данного решения информации не было.

Также накануне Верховная рада на внеочередном заседании одобрила решение президента Украины о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Данный режим начал действовать с 01:00 мск 24 февраля.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Киева
Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
Эксперт Роспотребнадзора: Доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет
Белый дом: США ни при каком сценарии не отправят военных на Украину
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений