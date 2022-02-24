В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданских самолетов

Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на международную систему оповещений для авиаперсонала NOTAM.

Отмечается, что полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации "ограничены из-за потенциальной угрозы".

Ранее сообщалось, что международные аэропорты Харькова и Днепра временно закрыты до утра четверга. О причинах данного решения информации не было.

Также накануне Верховная рада на внеочередном заседании одобрила решение президента Украины о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Данный режим начал действовать с 01:00 мск 24 февраля.