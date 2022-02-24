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24.02.2022 12:33
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen сообщил о завершении производства Passat для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Седан Volkswagen Passat уже ушёл с европейского рынка, прекращён выпуск для североамериканского. Теперь компания сообщила, что модель покидает и Россию.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В Volkswagen объяснили своё решение ежегодно сокращающимся спросом на Passat в кузове седан и смещением тенденции спроса в сторону сегмента кроссоверов и внедорожников.

Ранее сообщалось, что выпуск седанов Passat для России на заводе в Германии будет осуществляться вплоть до лета, однако приём заказов на модель остановлен с сегодняшнего дня - с 24 февраля 2022 года.

"Обращаем ваше внимание на то, что Passat Alltrack - внедорожная и стильная версия Passat - продолжает продаваться в России", - заявили в российском представительстве Volkswagen.

В нашей стране цены на Volkswagen Passat лежат в диапазоне от 2 733 000 до 3 106 000 рублей, седан доступен с двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с., оба агрегатированы 7-ступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями.

Вседорожный универсал Passat Alltrack представлен в единственной комплектации по цене от 3 813 000 рублей, модель оснащена 220-сильным бензиновым турбомотором 2.0 TSI, DSG-7 и системой полного привода.

#Volkswagen