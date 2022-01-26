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26.01.2022 14:05
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen завершил производство Passat

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen сообщила о том, что с конвейера завода марки в Чаттануге, штат Теннесси, сошёл последний экземпляр седана Passat. Освободившиеся мощности будут модернизированы под выпуск электрического ID.4, старт которому должны дать до конца 2022 года.

Фото: www.autocar.co.uk
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Напомним, в конце прошлого года Volkswagen остановил конвейер с Passat в Европе, теперь же остановлено производство для североамериканского рынка, где за всё время присутствия модели было продано около 1.8 млн экземпляров.

В лучшие времена тираж Passat в США составлял более 117 единиц, но после 2012 года, когда покупатели переключились на автомобили сегмента SUV, спрос значительно упал. Например, в прошлом году дилеры смогли реализовать только 24 396 седанов.

Для российского рынка, по неофициальной информации, выпуск седана пока продолжится. Его могут завершить летом 2022 года, а уже в 2023-м компания представит преемника модели, проект которой входит в компетенцию Skoda. Другими словами, следующие Passat и Superb будут техническими близнецами и будут отличаться лишь настройками шасси и систем, дизайном и отделкой салона.

#Volkswagen