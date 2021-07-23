Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.07.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Passat будет гибридом седана и универсала

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto-moto.com Фото: www.auto-moto.com
Фото: www.auto-moto.com

В 2023 году Volkswagen Passat сменит поколение, о котором появились новые подробности: если раньше говорилось, что модель будет большим универсалом, то теперь сообщается, что от зачатков седана всё-таки не откажутся.

Фото: autohome.com.cn
Volkswagen подготовил новый купе-седан для массового потребителя

Чтобы примерно представить, чем может стать Passat поколения B9, можно взглянуть на ориентированный на китайский рынок Citroen C5 X, сочетающего в себе, как заявляет производитель, "элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера". Примерно такая же философия у нового Ford Evos.

Длина нового VW Passat вырастет с нынешних 4,77 м до 4,86 м, а объём багажного отделения увеличится до 660 литров. Следовательно, модель может стать началом конца семейства Volkswagen Arteon, не нашедшего отклика в покупательских сердцах.

По предварительной информации, в линейке двигателей останется двухлитровый дизель, будут мягко-гибридные модификации, а также подзаряжаемые гибриды, которые смогут проезжать в режиме без выхлопов до 100 км.

Ранее сообщалось, что производство Passat B9 будет осуществляться в Братиславе, на одном конвейере с Touareg. Однако, по данным Auto Moto, сборку наладят в чешском городе Квасины, где выпускается Skoda Superb.

В России Volkswagen Passat пока представлен только в кузове седан с бензиновыми моторами 1.4 и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с. Цена - от 2 147 000 рублей. В будущем до нас доберётся вседорожный универсал Passat Alltrack.

#Volkswagen