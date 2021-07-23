Новый Volkswagen Passat будет гибридом седана и универсала

В 2023 году Volkswagen Passat сменит поколение, о котором появились новые подробности: если раньше говорилось, что модель будет большим универсалом, то теперь сообщается, что от зачатков седана всё-таки не откажутся.

Чтобы примерно представить, чем может стать Passat поколения B9, можно взглянуть на ориентированный на китайский рынок Citroen C5 X, сочетающего в себе, как заявляет производитель, "элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера". Примерно такая же философия у нового Ford Evos.

Длина нового VW Passat вырастет с нынешних 4,77 м до 4,86 м, а объём багажного отделения увеличится до 660 литров. Следовательно, модель может стать началом конца семейства Volkswagen Arteon, не нашедшего отклика в покупательских сердцах.

По предварительной информации, в линейке двигателей останется двухлитровый дизель, будут мягко-гибридные модификации, а также подзаряжаемые гибриды, которые смогут проезжать в режиме без выхлопов до 100 км.

Ранее сообщалось, что производство Passat B9 будет осуществляться в Братиславе, на одном конвейере с Touareg. Однако, по данным Auto Moto, сборку наладят в чешском городе Квасины, где выпускается Skoda Superb.

В России Volkswagen Passat пока представлен только в кузове седан с бензиновыми моторами 1.4 и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с. Цена - от 2 147 000 рублей. В будущем до нас доберётся вседорожный универсал Passat Alltrack.