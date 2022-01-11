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11.01.2022 09:47
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen поставил в истории Passat точку: седан попрощался с Европой

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Европейский рынок давно перестал быть верен седанам: популярностью пользуются кроссоверы и универсалы. Поэтому исключение седана Volkswagen Passat из линейки вовсе неудивительно, ведь в 2021 году в Старом Свете было продано всего около 80 тысяч этих авто.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Выпуск седанов Volkswagen Passat для европейского рынка прекратился до Нового года, и теперь в гамме остались только универсалы Passat Variant и Passat Alltrack. В качестве альтернативы ушедшего "Пассат"-седана может выступать лифтбек Volkswagen Arteon.

Исчезновение седана Passat актуально лишь для модельного ряда марки в Европе, так как выпуск машин для других рынков, включая российский, по информации "Авторевю", продолжается и может завершится летом 2022 года.

Что касается дальнейшей судьбы модели, то у Passat будет преемник, который появится в 2023 году. Он разрабатывается при активном участии инженеров Skoda, поэтому следующие Passat и Superb будут техническими клонами. Их выпуск наладят на заводе чешской марки в Словакии.

#Volkswagen