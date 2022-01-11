Volkswagen поставил в истории Passat точку: седан попрощался с Европой

Европейский рынок давно перестал быть верен седанам: популярностью пользуются кроссоверы и универсалы. Поэтому исключение седана Volkswagen Passat из линейки вовсе неудивительно, ведь в 2021 году в Старом Свете было продано всего около 80 тысяч этих авто.

Выпуск седанов Volkswagen Passat для европейского рынка прекратился до Нового года, и теперь в гамме остались только универсалы Passat Variant и Passat Alltrack. В качестве альтернативы ушедшего "Пассат"-седана может выступать лифтбек Volkswagen Arteon.

Исчезновение седана Passat актуально лишь для модельного ряда марки в Европе, так как выпуск машин для других рынков, включая российский, по информации "Авторевю", продолжается и может завершится летом 2022 года.

Что касается дальнейшей судьбы модели, то у Passat будет преемник, который появится в 2023 году. Он разрабатывается при активном участии инженеров Skoda, поэтому следующие Passat и Superb будут техническими клонами. Их выпуск наладят на заводе чешской марки в Словакии.