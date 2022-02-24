Wintershall: Оператор "СП-2" добьется компенсаций в случае остановки проекта

Высокая вероятность, что в случае политического вмешательства в запуск "Северного потока-2" проектная компания - оператор газопровода Nord Stream 2 AG сможет добиться компенсаций в суде за понесенные на строительство трубы издержки. Об этом говорится в ежегодном отчете компании Wintershall DEA, которая является одним из кредиторов проекта.

"В том маловероятном случае, если проект не будет введен в эксплуатацию и/или оператор "Северного потока-2" не сможет выплатить взятые кредиты, существуют стандартные положения в договоре, которые ограничивают финансовые риски для компании. Даже если произойдет задержка ввода в эксплуатацию из-за еще не завершенного процесса сертификации, мы ожидаем, что договорные обязательства перед финансовыми инвесторами все же будут выполнены, - говорится в отчете. - Если запуск "Северного потока-2" будет остановлен политическим вмешательством, мы предполагаем, что проектная компания сможет добиться выплаты компенсации. В настоящее время Wintershall DEA не видит другого сценария политического вмешательства в проект без компенсационных выплат. Сценарии были основаны на наших текущих внутренних рисках и юридических оценках".

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов предположил, что введение санкций против проекта "Северный поток-2" может обернуться судебными разбирательствами, так как в противном случае европейские партнеры "Газпрома", кредитовавшие строительство газопровода, могут понести финансовые потери.

Накануне стало известно, что США все же вводят санкции против оператора Nord Stream 2 AG и ее руководства. Незадолго до этого правительство ФРГ отозвало свой доклад об энергобезопасности трубопровода для переоценки ситуации. Фактически это говорит о том, что сроки сертификации газопровода, а также сроки его ввода в эксплуатацию отодвигаются на еще более поздний срок.