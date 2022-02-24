Wintershall: Оператор "СП-2" добьется компенсаций в случае остановки проекта

Новости

Володин обратился к Верховной раде и украинцам в связи с проведением спецоперации 13:28
В Минобороны опровергли информацию о "массовых жертвах" на Украине 13:25
Курс рубля отыграл часть потерь после рекордного обвала 13:17
Зеленский: Украина разрывает дипотношения с Россией 13:15
Швейцария отказалась от принятия санкций в отношении России 13:02
Власти Эстонии сообщили, что британский военный контингент прибудет 25 февраля 12:59
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах 12:56
Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске 12:48
Власти ЛНР: Киев использует реактивную артиллерию против республики 12:47
В ДНР создали интерактивную карту агрессии ВСУ против мирных жителей 12:46
Большинство девятиклассников получили зачет на итоговом собеседовании по русскому 12:40
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ РСЗО "Град" по селу Логвиново 12:37
Джабаров: Рано или поздно надо будет вести переговоры с Украиной 12:29
"Аэрофлот" приостановил полеты в семь южных городов России 12:26
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса 12:17
Глава ЛНР: ВСУ прячутся за спинами мирных жителей 12:14
Эмир Кустурица объявил о прощальном туре со сцены в Сочи 12:07
На Троекуровском кладбище прошло прощание с актером Борисом Невзоровым 12:06
ФСБ: Украина обстреляла пограничный пункт в Курской области 12:02
Фондовый рынок России упал почти на 50 процентов 11:56
Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине 11:53
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино 11:53
РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура 11:52
Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ 11:50
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ терактов в Мариуполе и Авдеевке 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 12:44
Рубрика: Экономика

Wintershall: Оператор "СП-2" добьется компенсаций в случае остановки проекта

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Высокая вероятность, что в случае политического вмешательства в запуск "Северного потока-2" проектная компания - оператор газопровода Nord Stream 2 AG сможет добиться компенсаций в суде за понесенные на строительство трубы издержки. Об этом говорится в ежегодном отчете компании Wintershall DEA, которая является одним из кредиторов проекта.

"В том маловероятном случае, если проект не будет введен в эксплуатацию и/или оператор "Северного потока-2" не сможет выплатить взятые кредиты, существуют стандартные положения в договоре, которые ограничивают финансовые риски для компании. Даже если произойдет задержка ввода в эксплуатацию из-за еще не завершенного процесса сертификации, мы ожидаем, что договорные обязательства перед финансовыми инвесторами все же будут выполнены, - говорится в отчете. - Если запуск "Северного потока-2" будет остановлен политическим вмешательством, мы предполагаем, что проектная компания сможет добиться выплаты компенсации. В настоящее время Wintershall DEA не видит другого сценария политического вмешательства в проект без компенсационных выплат. Сценарии были основаны на наших текущих внутренних рисках и юридических оценках".

Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2"

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов предположил, что введение санкций против проекта "Северный поток-2" может обернуться судебными разбирательствами, так как в противном случае европейские партнеры "Газпрома", кредитовавшие строительство газопровода, могут понести финансовые потери.

Накануне стало известно, что США все же вводят санкции против оператора Nord Stream 2 AG и ее руководства. Незадолго до этого правительство ФРГ отозвало свой доклад об энергобезопасности трубопровода для переоценки ситуации. Фактически это говорит о том, что сроки сертификации газопровода, а также сроки его ввода в эксплуатацию отодвигаются на еще более поздний срок.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
В Москве задержано и отменено около 200 авиарейсов
Небензя: Киев не услышал призывы прекратить провокации против ДНР и ЛНР
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19