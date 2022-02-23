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Рубрика: В мире

Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2"

Президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока - 2".

"Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", - сказано в заявлении американского президента.

Ранее в МИД РФ заявили, что вводимые Западом ограничительные меры не помешают России отстаивать свои интересы и пообещали дать "сильный ответ" на американские санкции, который будет "не обязательно симметричным, но выверенным и чувствительным для американской стороны".

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Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что введение санкций против российского газа станет самоубийством для Европы.

Ряд немецких политиков также раскритиковал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке процедуры сертификации газопровода "Северный поток-2".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что к заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток-2" можно относиться только с сожалением - "потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь".

Сегодня стоимость газа в Европе вновь превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Цены на газ начали расти с 22 февраля на фоне новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2". В тот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро.

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В мире США Газопровод "Северный поток-2" Россия и США Санкции и антисанкции

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