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25.02.2022 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ и московский завод Renault запланировали простой всех производств

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

АвтоВАЗ по-прежнему работает с временной остановкой некоторых линий в связи с отсутствием комплектующих в необходимом количестве, однако конец февраля может быть омрачён полной остановкой главного конвейера на заводе в Тольятти.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Пять фактов о новой Lada Vesta

По информации группы Avtograd news, режим простоя для всех сборочных линий, выпускающих все модели Lada (за исключением Lada Vesta) и Renault, будет введён 28 февраля. Также конвейеры завода могут встать 3 и 4 марта. Информации о работе "Лада Ижевск", где выпускается Vesta, нет.

С 28 февраля в простой отправится московский завод "Renault Россия", на котором выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Arkana, Renault Kaptur и Nissan Terrano.

Причина введения режима простоя на российских предприятиях - сложности в производстве электронных компонентов и изменения в логистическом плане. Сложности испытывают все мировые производители автомобилей: ранее "РГ", например, рассказывала о том, что Ford не может передать автомобили своим клиентам уже несколько лет - не хватает комплектующих.

#Lada #Renault