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Рубрика: Экономика

ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов

Текст: Роман Маркелов
Для удовлетворения возросшего спроса на наличные Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, а пополнение банкоматов продолжится в эти выходные. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.

"Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций", - подчеркнули в Банке России.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" обратились к клиентам

В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели, уточнили в ЦБ.

Спрос физлиц и юрлиц на наличные 24 февраля стал рекордным за последние два года: за один день со счетов было снято 111,3 млрд рублей. Выше спрос был только в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса: тогда спрос составил 175 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Ажиотаж возник после начала военной специальной операции на Донбассе и последующего объявления Минфином США санкций против крупнейших российских банков. На ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие" наложены блокирующие санкции (блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с американскими контрагентами, в том числе через корсчета); на СберБанк наложены санкции в отношении корсчетов - всем финансовым институтам США предписано закрыть их в течение 30 дней; частичные ограничения введены на операции Московского кредитного банка, Альфа-Банка, Газпромбанка и Россельхозбанка. До этого европейские и американские блокирующие санкции были введены на Промсвязьбанк и банк "Россия".

Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать по всей России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, подчеркивали ранее в Банке России. Все деньги клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени.

"Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - сообщали в Банке России. Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата этими картами доступна в полном объеме по всей России.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"При необходимости средства могут быть сняты и (или) переведены на счет в другом банке в России, не ограниченном в осуществлении соответствующих переводов и платежей. В целом для граждан открытие счетов в нескольких банках, диверсификации между ними своих средств и операций - нормальная практика и в стабильных условиях", - считает управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

По его словам, разумная линия поведения клиента в нынешних условиях - не паниковать и не спешить с принятием решений о перемещении денег или изменении формы их хранения - это лишь создаст временные неудобства для самого клиента. "Для российских вкладчиков не появилось никаких новых вводных, чтобы опасаться блокировки средств и тому подобных негативных сценариев", - подчеркивает он. Реальные сложности могут быть только при трансграничных валютных переводах, но даже тогда деньги могут быть в любой момент сняты со счета и переведены через инфраструктуру другого банка, не попавшего под санкции. "Снятие средств в наличной форме не имеет смысла и может означать лишь упущенные доходы в виде процентов на остаток", - подчеркивает Беликов.

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