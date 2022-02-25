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Рубрика: В мире

Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе

Фото: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP Фото: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP
Фото: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что санкции в отношении России дорого обойдутся Европе. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу в газете Corriere della Sera.

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По его словам, воздействие санкций будет полностью асимметричным и они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. При этом, по мнению политика, санкции обойдутся гораздо дешевле США, "которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас", пишет ТАСС.

Проди также подчеркнул, что не поддерживает решения властей ФРГ остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". В условиях напряженности на европейских энергетических рынках "было бы самое время держать этот канал открытым", отметил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия примет жесткие меры в ответ на санкции ЕС. В ведомстве обратили внимание, что ЕС вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер. Подобные действия выходят за рамки его полномочий. "Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - отметили в МИД.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ.

В мире Европа Санкции и антисанкции

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