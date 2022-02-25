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Рубрика: В мире

В ЕС согласовали дополнительные санкции против России

Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите, состоявшемся 24 февраля, договорились о новых санкциях в отношении России. Соответствующий документ опубликовал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Санкции затронут финансовый, энергетический и транспортный сектора, товары двойного назначения и визовую политику. Кроме того, в списки ограничений будут включены дополнительные российские физические лица, передает РИА Новости.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад разрабатывал свои антироссийские санкции против России задолго до обострения ситуации вокруг Украины. "Они прорабатывались каждый месяц", - отметила дипломат.

В МИД РФ также обратили внимание, что ЕС вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что власти РФ примут жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС.

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