Лукашенко дал высокую оценку развитию отечественной трансплантологии

Успешное развитие Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии отметил Александр Лукашенко во время знакомства 25 февраля с этим авторитетным научно-практическим учреждением здравоохранения.

Медицинская наука в стране, констатируют местные обозреватели, развивается опережающими темпами. За последние годы в столичном центре не только освоены многие новые направления, но и активно развивается внебюджетная деятельность, сообщили главе государства.

В прошлом году, в частности, несмотря на пандемию, центр оказал 25 процентов экспорта медицинских услуг, заработав более $10 млн. Услугами белорусских медиков пользуются граждане и из технологически развитых стран. "Значит, вас признали, хлеб не зря едите", - с улыбкой в голосе прокомментировал статистику Лукашенко.

Только за последние тринадцать лет специалистами центра, который считается одним из самых крупных в Восточной Европе, выполнено более трех тысяч трансплантаций внутренних органов. Кстати, по этому показателю РБ находится на первом месте в СНГ, а число иностранных пациентов, посетивших Минск за эти годы, увеличилось более чем в 18 раз.

В настоящее время структура научно-практического центра представлена 11 клиническими отделами и 61 отделением. На функциональной основе на базе центра осуществляют деятельность шесть республиканских центров.

Подробно рассказали президенту и о новых медицинских технологиях, внедренных в интенсивную терапию, и научных достижениях центра, продемонстрировали возможности ангиографического комплекса и проведения эндоваскулярной операции.

В сентябре прошлого года здесь введен в эксплуатацию корпус хирургии и трансплантологии, открыто новое отделение экстракорпорального кровообращения с гибридной операционной, что позволило значительно улучшить помощь пациентам с кардиохирургической патологией. В центре уже два года реализуется и инвестиционный проект по строительству блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

Не менее важным и перспективным направлением развития центра, отмечают его руководители, является внедрение технологии тотального облучения тела, применяемого при трансплантации костного мозга у детей и взрослых. Данная технология, по оценке экспертов, позволит существенно улучшить результаты оказания медицинской помощи пациентам различных возрастных групп с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Как отметил директор МНПЦ Олег Руммо, планируется и далее развивать на базе центра "высокотехнологичную медицинскую помощь, совершенствовать научные исследования, развивать амбулаторную медицинскую помощь. С одной лишь целью - улучшить качество оказания помощи жителям Беларуси". И добавил как рачительный руководитель, что "если на этом еще получится заработать, то и, конечно, это будет помощь и для нашего учреждения, и для всей системы оказания медицинской помощи". Кстати, президент на это заметил, что не стоит стеснительно говорить о финансовом аспекте, зато обратил внимание на необходимость более активного участия столичных специалистов в развитии медицинской помощи в областных и межрайонных центрах.