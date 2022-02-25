Лукашенко отметил высокую явку на досрочном голосовании по конституции

Общественную активность белорусских граждан практически во всех уголках страны отмечают обозреватели накануне референдума по внесению изменений в конституцию. За три дня досрочного голосования, по данным ЦИК республики, участки для голосования уже посетили 24,07 процента белорусов.

С особым удовлетворением констатировал гражданскую активность населения президент Александр Лукашенко. "Такой явки я не ожидал. Думал, будет поменьше", - заявил глава государства, выступая 25 февраля на встрече с коллективом столичного центра трансплантологии.

Дело в том, что, по его наблюдениям, граждане, как правило, более активны на президентских выборах. Нынешнюю ситуацию белорусский лидер связывает в том числе и с большой работой, которая была проведена до референдума по общению с людьми в регионах. "Молодцы и журналисты, и эксперты, и специалисты, которые проехали по всей стране. Это дало свой эффект. Иногда даже очереди видел на досрочном голосовании", - отметил Лукашенко.

Кстати, информационные порталы сообщают, что в тройке лидеров по досрочному голосованию зафиксированы Гомельская область, где на участки пришли 27,61 процента, Могилевская (26,34%) и Брестская (25,07%) области. Следом идут Минская область (24,23%), Витебская (23,83%) и Гродненская (20,85%). Пока наименьшее количество досрочно проголосовавших - в Минске, где бюллетени для голосования получили 20,79 процента граждан от общего числа включенных в списки участников референдума.

Как уже информировал "СОЮЗ", досрочное голосование в Синеокой стартовало с 22 февраля и будет продолжаться до 26-го включительно. Высказать свое мнение граждане Беларуси могут на более чем 5,5 тысячи участков. При этом в бюллетени включен всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?" и два варианта ответа: "Да" или "Нет".

Следует напомнить, что 27 февраля - в основной день референдума - все участки для голосования будут открыты в республике с 8 утра до 20:00.