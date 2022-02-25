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25 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Московской области от 25 февраля 2022 года № 55-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ, от 07.09.2021 № 311-ПГ, от 12.10.2021 № 377-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ, от 23.12.2021 № 490-ПГ) следующие изменения:

1) в пункте 11:

в абзаце четвертом подпункта 1 слова "50 человек" заменить словами "100 человек";

в абзаце четвертом подпункта 2 слова "500 человек" заменить словами "1 000 человек";

2) пункты 119 и 120 признать утратившими силу.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 28 февраля 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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