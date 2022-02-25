Песков: Киев пересмотрел идею переговоров в Минске

Украинская сторона пересмотрела идею провести переговоры на высоком уровне в Минске, заменив город на Варшаву, а потом и вовсе ушла со связи. Тем временем националисты развертывают системы залпового огня в жилых кварталах городов, в том числе и в украинской столице, что чрезвычайно опасно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы хотим здесь быть предельно транспарентными", - подчеркнул Песков. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить тему нейтрального статуса Украины. Владимир Путин предложил организовать переговоры в Минске, созвонился с белорусским лидером, Александр Лукашенко обещал обеспечить все условия и безопасность. Путин поручил сформировать делегацию из представителей Минобороны, МИД и кремлевской администрации, что было сделано и информация была доведена до украинцев.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу", - сообщил Песков. Эта пауза продолжается долго и сопровождается, к сожалению, тем, что в крупных городах националистические элементы развертывают системы залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве, добавил он. "Чрезвычайно опасная ситуация. Мы хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - заключил пресс-секретарь президента.