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25.02.2022 14:02
Рубрика: Власть

Песков: Путин слышит мнения россиян о спецоперации России

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин слышит мнения российских граждан на тему проведения специальной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он согласился с тем, что граждане России могут иметь разные точки зрения относительно спецоперации РФ. И задача руководства страны - дать четкое разъяснение своих действий, подчеркнул Песков.

"Мы должны лучше объяснить этим гражданам. Это тоже абсолютно понятно", - заявил он.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера.

При этом Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие, заявил 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

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