Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное

Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно было посвящено специальной военной операции на Украине. "РГ" публикует главные заявления президента РФ.

- Основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями Вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями.

- Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов.

- Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня в центральных районах крупных городов (Киев, Харьков), чтобы вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. Так действуют террористы. Это происходит по рекомендации американских советников, уверен Путин.

- Путин заявил, что в Киеве засела "шайка наркоманов и неонацистов", которая взяла в заложники весь украинский народ.

- Президент РФ призвал военнослужащих вооруженных сил Украины брать власть в свои руки. "Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита", - сказал он.

- Путин дал высокую оценку действиям российских солдат и офицеров: действуют мужественно, профессионально, героически.