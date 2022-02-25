Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное

- Основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями Вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями.
- Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов.
- Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня в центральных районах крупных городов (Киев, Харьков), чтобы вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. Так действуют террористы. Это происходит по рекомендации американских советников, уверен Путин.
- Путин заявил, что в Киеве засела "шайка наркоманов и неонацистов", которая взяла в заложники весь украинский народ.
- Президент РФ призвал военнослужащих вооруженных сил Украины брать власть в свои руки. "Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита", - сказал он.
- Путин дал высокую оценку действиям российских солдат и офицеров: действуют мужественно, профессионально, героически.