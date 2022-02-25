Крым окончательно отказался от курортного сбора

Государственный совет РК признал утратившим силу республиканский закон о введении в регионе курортного сбора. Соответствующее решение депутаты крымского парламента приняли на заседании в пятницу.

По словам спикера Госсовета Владимира Константинова, оно связано со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением коронавируса, на этом фоне взимать курортный сбор нецелесообразно.

До первого мая этого года в Крыму действует мораторий на введение курортного сбора. В декабре 2021-го региональное министерство курортов и туризма подготовило законопроект о признании утратившим силу закона "О введении курортного сбора" от 2017 года, при том что до этого о намерении взимать такой сбор заявляли власти Ялты, Алушты, Судака и Феодосии.

Эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года.

Ранее было объявлено, что в 2022 году курортный сбор с отдыхающих будут брать в Краснодарском крае, на Алтае и Ставрополье. Причем в Алтайском крае размер сбора вырастет с 30 до 50 рублей с человека в день, в Краснодарском - с 10 до 30 рублей, отдельно в городе Сочи - до 50 рублей, а на Ставрополье и так уже собирают по 50 рублей с человека в сутки.