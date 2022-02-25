Воду Северо-Крымского канала на полуострове ждут во второй половине марта

Крым в ожидании большой воды, которой полуостров был лишен на протяжении восьми лет. Российские военные взяли под контроль часть Северо-Крымского канала, находящуюся в Херсонской области Украины. Но прежде чем открыть заслонки, нужно восстановить то, что успели уничтожить националисты незалежной в 2014 году и теперь.

Собственно в Крыму для приема днепровской воды много времени не потребуется. Примерно половина русла, проходящего по территории республики, уже сейчас заполнена, но это вода из крымских источников. Через систему СКК она подается из Белогорского водохранилища и трех подземных артезианских источников в Нижнегорском районе.

Независимо от судьбы СКК, канал работал и сейчас идет плановое заполнение Феодосийского водохранилища.

- Наша задача закачать к курортному сезону 10 миллионов кубометров воды для Феодосии и Судака, - рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев. - Два миллиона из 10 уже закачано, и вода продолжает поступать каждый день.

На 16-й насосной станции каскада СКК идет капремонт: бетонируют швы в обшивке русла, ремонтируют здание насосной, меняют оборудование.

- Здесь стоят насосы мощностью 1000 киловатт, - рассказал машинист насосной станции Константин Горлов. - В секунду они прокачивают 1,5 кубометра воды.

Два из четырех насосов уже заменены. На очереди два оставшихся. Тем не менее, когда откроют заслонки, в Крыму ожидают, что первое время потери воды будут доходить до 40 процентов - все же от Херсонской области Украины до Нижнегорского района в Крыму восемь лет русло стояло пустым. Вода будет дренировать через швы и трещины бетонного русла, заполнять пустоты.

На полуострове еще предстоит разобрать небольшую дамбу в русле канала, построенную, чтобы не терять драгоценную воду из подземных горизонтов. Такая работа займет буквально пару дней. Все остальные части уникального инженерного сооружения СКК находятся в рабочем состоянии.

Но чтобы открыть заслонки, нужно потрудиться и в Херсонской области. Напомним, с 1971 года перекачку воды из Днепра в Крым всегда останавливали осенью и возобновляли весной, когда она нужна была для полива. В марте 2014 года заслонки открыли, но наполнить водохранилища полуострова не успели: буквально через несколько дней перекачку воды остановили по указанию на тот момент и.о. замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко. С этого момента и до сегодняшнего дня полуостров обеспечивал водой себя сам, отказавшись от целого ряда направлений сельского хозяйства.

Собственных запасов воды республике хватает только для нужд коммунального хозяйства с учетом потребностей курортов, но в засушливые годы и эта сфера стала испытывать острый дефицит влаги. Именно поэтому рабочая группа Госсовета Крыма провела кропотливую работу, оценив ущерб от водной блокады полуострова в 1,4 триллиона рублей. Все эти восемь лет дорвавшиеся до власти украинские националисты мечтали задушить Крым. Просто закрыть заслонку им показалось мало, поэтому в 2015 году у поселка Каланчак они построили капитальную дамбу для перекрытия русла СКК, потратив на это 50 миллионов гривен бюджетных средств. Градус ненависти к Крыму оказался так высок, что даже на нынешней неделе, отступая из Херсонской области, националисты нашли время взорвать задвижки ирригационного сооружения и мост через СКК. Поэтому основной ремонт, прежде чем пустить воду по руслу, придется проводить именно здесь.

Восстановительные работы могут занять от недели до двух недель. Во всяком случае, решать эту проблему будут и с учетом интересов жителей Херсонской области, которые из-за подрыва также остались без воды. В Крыму даже готовы подождать лишнюю неделю, чтобы водой обеспечить и соседей. Так когда же в Крым придет днепровская вода? В правительстве республики полагают, что это произойдет в марте.