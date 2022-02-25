Российские миллиардеры за несколько часов потеряли почти 40 млрд долларов

Новости

Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
Лукашенко дал высокую оценку развитию отечественной трансплантологии 11:46
Премьер: Грузия не присоединится к экономическим санкциям Запада против РФ 11:42
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС 11:24
Лавров встретится с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР в Москве 11:23
Пушилин: Давшие согласие не воевать украинские военные смогут вернуться домой 11:09
ЦБ увеличил лимит на аукционе репо "тонкой настройки" 11:00
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы 10:58
Колонна с "Ярсами" выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду 10:49
Турчак сообщил, что через границу перешли 120 тысяч человек из Донбасса 10:42
Минобрнауки запустило горячую линию психологической помощи студентам 10:38
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией 10:28
Аэропорт Сочи вернулся к работе по штатному расписанию 10:24
На международной олимпиаде белорусские школьники выиграли 18 медалей 10:23
Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов НХЛ 09:48
Посол России в Японии Галузин: Москва ответит на санкции Токио 09:43
Зеленский пожаловался на "одиночество" 09:24
Над Ростовской областью Су-27 и Су-30СМ отработали воздушный бой 09:13
Ростуризм: Около 150 тысяч туристов находятся в регионах РФ, где закрыты аэропорты 09:00
В Новгородской области отменили QR-коды в общественных местах 08:57
Наталья Сергунина: В Москве принимают заявки на участие в программе развития стартапов 08:54
Россельхозбанк прокомментировал введенные со стороны США санкции 08:34
ВОЗ объявит состав вакцин для профилактики гриппа на ближайший эпидсезон 08:24
Более 160 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 08:10
ЦБ: Деньги в банках под санкциями можно забрать в валюте счета 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 10:47
Рубрика: Экономика

Российские миллиардеры за несколько часов потеряли почти 40 млрд долларов

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Состояние российских бизнесменов за несколько часов 24 февраля сократилось на 38,162 млрд долларов на фоне падения фондового рынка РФ, подсчитал Forbes.

Больше всего в цене активов потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (более 5 млрд долларов), совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко (3,9 млрд), его бизнес-партнер Леонид Михельсон (4 млрд), а также совладелец "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (по 3,3 млрд каждый).

Падение российского фондового рынка произошло на фоне распродаж инвесторов в отечественные акции в связи с обострением ситуации на Украине. Утром 25 февраля рынок начал отыгрывать потери, подскочив на 22-28% после падения накануне на 45-50%. В связи с этим Московской бирже пришлось во второй раз переводить торги в режим дискретных аукционов.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День второй. Онлайн
Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Финансы Фондовый рынок

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией
Зеленский пожаловался на "одиночество"
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19