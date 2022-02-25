Российские миллиардеры за несколько часов потеряли почти 40 млрд долларов

Состояние российских бизнесменов за несколько часов 24 февраля сократилось на 38,162 млрд долларов на фоне падения фондового рынка РФ, подсчитал Forbes.

Больше всего в цене активов потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (более 5 млрд долларов), совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко (3,9 млрд), его бизнес-партнер Леонид Михельсон (4 млрд), а также совладелец "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (по 3,3 млрд каждый).

Падение российского фондового рынка произошло на фоне распродаж инвесторов в отечественные акции в связи с обострением ситуации на Украине. Утром 25 февраля рынок начал отыгрывать потери, подскочив на 22-28% после падения накануне на 45-50%. В связи с этим Московской бирже пришлось во второй раз переводить торги в режим дискретных аукционов.