Российский фондовый рынок вырос более чем на 20 процентов

На утренних торгах 25 февраля российский фондовый рынок начал отыгрывать потери прошедших дней и резко вырос в цене. На этом фоне Московской бирже пришлось второй раз за два дня прибегнуть к изменению режима торгов на дискретные аукционы.

Так, по индексу МосБиржи рост составил 22,5% - выше 2500 пунктов, по долларовому индексу РТС - 28,3%, он поднялся ближе к отметке 1000 пунктов. На валютном рынке также укрепился рубль: доллар торгуется ниже 84 рублей, евро - ниже 94. Акции крупнейших российских компаний растут в среднем более чем на 10%.

Накануне рынок акций РФ упал на 50% на фоне обострения ситуации на Украине, а также санкций западных стран против России. Доллар достигал исторического максимума - 89,6 рубля, за евро давали почти 100 рублей. Из-за распродаж Мосбиржа приостанавливала торги и также переводила их в дискретный режим. После выхода на рынок ЦБ с валютными интервенциями рубль относительно стабилизировался.