Рубль на открытии биржевых торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара на открытии торгов 24 февраля вырос на 54 копейки - до 85,8 рубля, курс евро поднялся на 86 копеек - до 96,06 рубля. Спустя несколько минут иностранная валюта, наоборот, начала падать: доллар торговался по 84,3 рубля, евро - по ниже 95 рублей.

Накануне на фоне волатильности на отечественном валютном и фондовом рынках курс рубля обновил исторический минимум: в моменте за доллар давали 89,6 рубля, что стало рекордом, за евро давали почти 100 рублей, что несколько недотянуло до максимума 2014 года. Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Для поддержания стабильности Банк России впервые за много лет вышел на валютный рынок с интервенциями, позволив рублю прекратить резкое падение, а также ввел ряд мер для брокеров и банков, которые должны были стабилизировать рынок.