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Тарантино может снять несколько серий продолжения сериала "Правосудие"

Новости
    25.02.2022, 12:43
Текст:   Анастасия Николаева

Режиссер Квентин Тарантино ведет переговоры о съемках драматического сериала для FX "Правосудие" (Justified: City of Primeval) с Тимоти Олифантом ("Ловец снов", "Скворец", "Мандалорец"). Он вернется к роли маршала США Рэйлана Гивенса.

Как сообщает издание Variety, в основу сериала легла книга Элмора Леонарда "Первобытный город: Ровно полдень в Детройте". События в нем разворачиваются через восемь лет после того, как герой покинул Кентукки. Он обосновался в Майами и воспитывает 14-летнюю дочь.

Отмечается, что Тарантино уже снимал по творчеству Леонарда - роман "Ромовый пунш" стал основой для сценария "Джеки Браун (1997 год).

Режиссер - Майкл Динар, он был в команде, работавшей над "Правосудием", задержавшимся на экранах на шесть сезонов. К своей работе вернутся и сценаристы Дэйв Андрон, Майкл Диннер, Элмор Леонард.

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