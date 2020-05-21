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Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце"

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    21.05.2020, 15:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тимоти Олифант, звезда сериалов "Дэдвуд", "Диета из Санта-Клариты" и "Правосудие", появится во втором сезоне "Мандалорца".

Как сообщает /Film, он сыграет Кобба Ванта (Вэнса) - бывшего раба, а после - шерифа Фритауна на Татуине (А Олифант, как мы знаем, шерифов играть умеет) и владельца мандалорской брони, принадлежавшей Бобе Фетту, чьё появление также анонсировано в новых сериях. Отмечается, что Тимоти уже заметили в этой броне на съёмках.

Напомним, руководство Disney пообещало выпустить второй сезон без задержек, несмотря на пандемию, которая повсеместно рушит планы кинематографистов. Так что выход продолжения "Мандалорца" ожидается в октябре этого года. Кроме того, сериал уже продлён на третий сезон.

Олифант недавно снялся в четвёртом сезоне "Фарго", который должен был выйти ещё в апреле, но теперь из-за эпидемии увидит свет неизвестно когда.

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