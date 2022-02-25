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25.02.2022 12:45
Рубрика: Экономика

В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои

Текст: Анастасия Селиванова

Портал Downdetector зарегистрировал сбои в работе трех российских банков - ВТБ, Сбербанка и Райффайзенбанка. Клиенты сообщают о проблемах с переводом денег, входом в личный кабинет в мобильном приложении и трудностях с мобильным банкингом.

Позднее в Сбербанке опровергли сообщения о сбоях в работе своих сервисов.

В свою очередь, в пресс-службе ВТБ заявили, что банк и его сервисы продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме. "Приложение и интернет-версия ВТБ Онлайн работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте". - говорится в сообщении.

Ранее против ряда российских кредитных организаций, в том числе государственных Сбербанка и ВТБ, были введены санкции со стороны западных стран. Против Райффайзен Банка никаких ограничений введено не было, он является "дочкой" австрийской кредитной организации.

После введения санкций Сбербанк сообщил, что все его системы продолжают работать в обычном режиме, а клиенты банка могут получить доступ к своим средствам на счетах в полном объеме. Аналогичное сообщение опубликовал ВТБ.

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