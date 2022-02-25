Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев отказывается от проведения переговоров и просит отложить этот вопрос до субботы.

Ранее сигналы о готовности переговоров поступили из Киева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва уже сформировала делегацию, однако Украина "взяла паузу", которая сопровождалась развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах.

Захарова, комментируя возможность переговоров России и Украины, указала, что Москва "всегда отвечает на запросы о переговорах" и готова разговаривать даже "с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами".