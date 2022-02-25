Завод Renault в Москве отправят в простой. Пока на неделю

Ранее появилась информация о том, что 28 марта на заводе "Renault Россия", выпускающем кроссоверы Renault и Nissan, будет введёт режим простоя. Эту информацию конкретизировали в компании, рассказав "РГ", в чём причина остановки и сколько она продлиться.

Режим простоя будет действовать, к сожалению, не один день, а с 28 февраля по 5 марта 2022 года. Причина: некоторые перебои в поставке комплектующих.

"Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. Renault является лидером локализации среди иностранных производителей, имея более 2000 баллов. Тем не менее, есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран. Мы работаем над поиском решения для скорейшего возобновления производства", - прокомментировали "Российской газете" в "Renault Россия".

В настоящее время компания ведёт поиск решений для возобновления выпуска автомобилей. В Москве производят Renault Duster, Renault Arkana, Renault Kaptur и Nissan Terrano.

С 28 февраля также будет простаивать завод АвтоВАЗа в Тольятти, выпускающий Lada Largus, семейства Lada Niva и Granta, Lada Xray, а также Renault Logan и Sandero.