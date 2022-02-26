Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева

Европейский союз опубликовал обновленный санкционный список, в который вошли президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В санкционные списки есовцы также включили членов совета безопасности России, высказавшихся в пользу признания независимости ДНР и ЛНР. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие высокопоставленные политики.

Кроме того, под рестрикции Брюсселя попал ряд белорусских военачальников и политиков.

Ранее о согласовании главами МИД европейских государств нового пакета санкций в отношении Росиии заявил глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.