Новости

Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении" 01:30
В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами 01:07
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 00:51
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности 00:35
Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
"Врачи без границ" прекращают работу на Украине 00:00
Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа 25.02.2022
Джабаров негативно оценил санкции против руководства России 25.02.2022
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их 25.02.2022
Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам 25.02.2022
Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил? 25.02.2022
Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам" 25.02.2022
Процесс вступления России в ОЭСР прекращен 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 25.02.2022
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 25.02.2022
США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ 25.02.2022
ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств 25.02.2022
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР 25.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 03:00
Рубрика: В мире

Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева

Текст: Иван Сысоев

Европейский союз опубликовал обновленный санкционный список, в который вошли президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В санкционные списки есовцы также включили членов совета безопасности России, высказавшихся в пользу признания независимости ДНР и ЛНР. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие высокопоставленные политики.

Кроме того, под рестрикции Брюсселя попал ряд белорусских военачальников и политиков.

Ранее о согласовании главами МИД европейских государств нового пакета санкций в отношении Росиии заявил глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.

ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам
В мире Европа Правительство Председатель Правительства Президент Совет Безопасности Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений