ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова

Евросоюз включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других граждан РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу были опубликованы соответствующие нормативные акты.

Всего в черный список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, российских чиновников, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Беларуси, сообщает ТАСС. В документе отмечается, что в список должны быть включены лица, поддержавшие признание Россией ДНР и ЛНР, ратифицировавшие решения правительства о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР.

В Официальном журнале ЕС также говорится о том, что Евросоюз принял решение заморозить с 28 февраля действие ряда положений об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Упрощенный визовый режим, в частности, приостановлен для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта они должны получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор.

Как сообщал ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, говоря о внесении в санкционные списки Владимира Путина и Сергея Лаврова, европейским банкам теперь запрещено предоставлять им финансовые средства. При этом на них не распространяются запреты на перемещение, чтобы "сохранить открытыми дипломатические каналы".

Персональные санкции, введенные против российского руководства неприемлемы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Западные страны сошли с ума", - передает РИА Новости комментарий Джабарова по поводу объявленного Евросоюзом нового пакета санкций. Джабаров убежден, что попавшие в "черный список" российские политики не обратят на санкции внимание, но это ухудшит и без того непростые отношения.