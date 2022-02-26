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26.02.2022 14:41
Рубрика: В мире

Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов

Текст: Юрий Когалов

Власти Латвии и Эстонии решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом проинформировали в правительствах обеих республик.

О возможности принятия такого решения ранее уже говорил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, и вот теперь его коллега - министр юстиции Янис Борданс подтвердил, что Рига все-таки пойдет на этот шаг.

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Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас также проинформировал, что Таллин не позволит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. "Эстония присоединяется к польской инициативе", - заявил глава ведомства. "Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство", - добавил он.

Накануне аналогичные решения уже приняли Болгария, Чехия и Польша. Запрет вступил в силу с полуночи 26 февраля.

Стоит отметить, что первой на подобный шаг решилась Великобритания. В ответ Россия также закрыла свое воздушное пространство для британских авиакомпаний, теперь они вынуждены осуществлять перелеты в Азию в обход РФ, что серьезно увеличило продолжительность полета и его себестоимость.

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