Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов

Власти Латвии и Эстонии решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом проинформировали в правительствах обеих республик.

О возможности принятия такого решения ранее уже говорил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, и вот теперь его коллега - министр юстиции Янис Борданс подтвердил, что Рига все-таки пойдет на этот шаг.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас также проинформировал, что Таллин не позволит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. "Эстония присоединяется к польской инициативе", - заявил глава ведомства. "Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство", - добавил он.

Накануне аналогичные решения уже приняли Болгария, Чехия и Польша. Запрет вступил в силу с полуночи 26 февраля.

Стоит отметить, что первой на подобный шаг решилась Великобритания. В ответ Россия также закрыла свое воздушное пространство для британских авиакомпаний, теперь они вынуждены осуществлять перелеты в Азию в обход РФ, что серьезно увеличило продолжительность полета и его себестоимость.