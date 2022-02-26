"Морбиус" получил возрастной рейтинг PG-13

На YouTube-канале появился ролик, анонсирующий финальный трейлер "Морбиуса". В нем указано, что ленте присвоен рейтинг PG-13 из-за сцен насилия и грубых выражений. В России он, вероятно, получит пометку "для зрителей старше 16 лет".

Новая дата неоднократно перенесённой премьеры - 24 марта в России и 30 марта в мире. Трейлер картины появится в понедельник, 28 февраля. В доступном сейчас ролике показаны кадры будущей картины по комиксам Marvel, а также интервью исполнителя главной роли Джареда Лето ("МыПрогорели", "Дом Gucci"), рассказывающего о своем персонаже - докторе, который становится вампиром после своих опытов по исцелению от редкого заболевания крови.

Ранее Sony опубликовала сцену трансформации Морбиуса.