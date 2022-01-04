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Выход "Морбиуса" с Джаредом Лето перенесен на весну 2022 года

Новости
    04.01.2022, 11:32
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Sony Pictures объявила о переносе предстоящего фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Как сообщает The Wrap, новая дата премьеры назначена на 1 апреля, тогда как изначально фильм должен был выйти 28 января.

Причиной такого решения назван прогнозируемый рост числа заболевших штаммом "омикрон", что может снизить количество желающих посещать кинотеатры в эти дни.

Издание отмечает, что "Морбиус" переносится уже шестой раз, изначально фильм планировался к выходу еще в июле 2020 года. Но премьере мешали то коронавирус, то собственные громкие премьеры Marvel - "Веном 2" и "Человек-паук: Нет пути домой". Последний, кстати, оказался для Sony крайне успешным: фильм собрал в мировом прокате 1,16 млрд долларов и стал самым кассовым в истории компании.

"Морбиус" повествует о персонаже комиксов Marvel, который после опытов по излечению от редкого заболевания становится вампиром. В главной роли снялся актер и музыкант Джаред Лето.

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