Выход "Морбиуса" с Джаредом Лето перенесен на весну 2022 года

Компания Sony Pictures объявила о переносе предстоящего фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Как сообщает The Wrap, новая дата премьеры назначена на 1 апреля, тогда как изначально фильм должен был выйти 28 января.

Причиной такого решения назван прогнозируемый рост числа заболевших штаммом "омикрон", что может снизить количество желающих посещать кинотеатры в эти дни.

Издание отмечает, что "Морбиус" переносится уже шестой раз, изначально фильм планировался к выходу еще в июле 2020 года. Но премьере мешали то коронавирус, то собственные громкие премьеры Marvel - "Веном 2" и "Человек-паук: Нет пути домой". Последний, кстати, оказался для Sony крайне успешным: фильм собрал в мировом прокате 1,16 млрд долларов и стал самым кассовым в истории компании.

"Морбиус" повествует о персонаже комиксов Marvel, который после опытов по излечению от редкого заболевания становится вампиром. В главной роли снялся актер и музыкант Джаред Лето.