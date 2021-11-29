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Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю

Новости
    29.11.2021, 15:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российское отделение Sony перевыпустило русский трейлер "Морбиуса", уже публиковавшийся в начале текущего месяца - только теперь с новой датой.

В ролике, отчего-то вновь названном "новым трейлере" указано, что дата премьеры мрачного кинокомикса с Джаредом Лето переехала на неделю вперёд - вместо 20 января теперь ждём до 27-го.

Трейлер прямо отсылает к фильмам про Человека-паука и Венома. Те к этому времени уже успели "поприветствовать" друг друга. Причём ранее в Sony отрицали намерение пересекаться со вселенной Marvel в дальнейшем.

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