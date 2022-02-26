Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".

По его словам, трудно тягаться с Вашингтоном в количестве вторжений к своим соседям. "Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - цитирует РИА Новости Небензю. Он также назвал фейком заявление Томас-Гринфилд о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине.

Выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины, Небензя подчеркнул, что войска РФ не бомбят украинские города, а их жителям ничего не угрожает. "И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц", - отметил постпред.

"Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом", - указал дипломат. Россия проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ сможет вновь самостоятельно решать свою судьбу, "живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", заключил дипломат.

Между тем Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран. Этот документ осуждал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР от украинской агрессии. Василий Небензя назвал антироссийским и антиукраинским этот проект резолюции.