Новости

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона" 04:10
Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России 04:06
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений 03:41
Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении" 01:30
В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами 01:07
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 00:51
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности 00:35
Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
"Врачи без границ" прекращают работу на Украине 00:00
Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа 25.02.2022
Джабаров негативно оценил санкции против руководства России 25.02.2022
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их 25.02.2022
Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам 25.02.2022
Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил? 25.02.2022
Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам" 25.02.2022
Процесс вступления России в ОЭСР прекращен 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 25.02.2022
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 25.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 03:41
Рубрика: Власть

Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совбезу Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу "вторжений".

Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены

По его словам, трудно тягаться с Вашингтоном в количестве вторжений к своим соседям. "Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль", - цитирует РИА Новости Небензю. Он также назвал фейком заявление Томас-Гринфилд о якобы разбомбленном российскими военными детском саду на Украине.

Выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины, Небензя подчеркнул, что войска РФ не бомбят украинские города, а их жителям ничего не угрожает. "И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц", - отметил постпред.

"Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом", - указал дипломат. Россия проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ сможет вновь самостоятельно решать свою судьбу, "живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", заключил дипломат.

Между тем Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран. Этот документ осуждал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР от украинской агрессии. Василий Небензя назвал антироссийским и антиукраинским этот проект резолюции.

Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны
Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД