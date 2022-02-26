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Рубрика: Власть

Посол РФ: Санкции Канады против Путина не останутся без ответа

Москва не оставит без ответа решение Канады ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

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Решение о санкциях он назвал беспрецедентно недружественным и абсурдным шагом, противоречащим всем принципам межгосударственных отношений и дипломатической этики. По мнению Степанова, канадский кабинет, по сути, ведет дело к непоправимому разрыву двусторонних связей. "Ответные меры последуют", - цитирует ТАСС посла.

Дипломат отметил, что Канада на протяжении последних восьми лет не просто не замечала подъема неонацизма на Украине и геноцида, развязанного киевским режимом против русских людей на востоке страны, она это все поощряла и помогала. Так, например, канадские инструкторы тренировали военные формирования, в том числе неонацистских радикалов.

"В этом смысле не будет преувеличением сказать, что у многих политиков в Оттаве руки в крови наших соотечественников", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Россия проводит военную операцию по денацификации Украины, а канадское правительство, выступая одним из наиболее рьяных спонсоров и защитников киевского режима, по сути, этот нацизм защищает.

Напомним, что специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. В Минобороны РФ подчеркивают, что по населенным пунктам не наносятся ракетные, авиационные или артиллерийские удары. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

В пятницу Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран. Этот документ осуждал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал антироссийским и антиукраинским этот проект резолюции.

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