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Рубрика: В мире

Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц

Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS
Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS

Власти Канады включили в свои санкционные списки 382 гражданина России. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Кроме того, санкции распространяются на 27 финансовых институтов и пять компаний РФ, среди которых крупные банки, транспортные и нефтяные компании. Всего в списке 32 юридических лица.

Ранее также стало известно, что правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Будут заморожены выдача виз гражданам РФ и активы финансовых учреждений. Также будет ограничен экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором, передает ТАСС.

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Между тем Венесуэла осудила санкции США против России. С таким заявлением выступили в МИД страны. В министерстве добавили, что эти санкции сказываются на правах человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разрабатывал свои санкции против России задолго до обострения ситуации вокруг Украины.

США ввели санкции против ряда банков из РФ
В мире Северная и Центральная Америка Канада Санкции и антисанкции

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