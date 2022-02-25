Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц

Власти Канады включили в свои санкционные списки 382 гражданина России. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Кроме того, санкции распространяются на 27 финансовых институтов и пять компаний РФ, среди которых крупные банки, транспортные и нефтяные компании. Всего в списке 32 юридических лица.

Ранее также стало известно, что правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Будут заморожены выдача виз гражданам РФ и активы финансовых учреждений. Также будет ограничен экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором, передает ТАСС.

Между тем Венесуэла осудила санкции США против России. С таким заявлением выступили в МИД страны. В министерстве добавили, что эти санкции сказываются на правах человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разрабатывал свои санкции против России задолго до обострения ситуации вокруг Украины.