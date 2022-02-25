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Рубрика: В мире

Венесуэла осудила санкции против России

Венесуэла осудила санкции США против России. С таким заявлением выступили в МИД страны. В министерстве добавили, что эти санкции сказываются на правах человека.

"Венесуэла выражает обеспокоенность обострением кризиса на Украине и сожалеет о нарушении минских соглашений со стороны НАТО, которому положили начало США", - добавили в МИД.

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В Каракасе заметили, что срыв этих соглашений нарушил международное право и спровоцировал сильные угрозы против России, ее территориальной целостности и суверенитета, а также помешал хорошим отношениям между соседними странами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. США ввели санкции против ряда российских банков. Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России.

Между тем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обострение ситуации на Украине стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий стран НАТО, подстрекаемых США. По его мнению, "отступление от этих соглашений стало нарушением международного права и привело к появлению серьезных угроз для Российской Федерации, ее территориальной целестности и суверенитета, а также стало препятствием для хороших отношений между соседними странами".

В МИД России не раз заявляли, что власти РФ примут жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС против России, а также ДНР и ЛНР. В ведомстве напомнили, что "законные интересы жителей Донбасса, их стремление к мирной жизни на своей земле откровенно нарушались на протяжении 8 лет".

МИД: Ответ России на американские санкции будет чувствительным для американской стороны

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии "РГ" заявил, что наиболее существенными будут санкции против крупнейших российских банков и импорта технологий.

"С остальным, скорее всего, справимся. Нефтегазовый сектор вряд ли тронут - без наших углеводородов цена на них резко подскочит, это никому не выгодно. Да и "Северный поток-2", пока замороженный, скорее всего рано или поздно запустят. В любом случае, пока потери от ситуации с этим трубопроводом невелики", - пояснил экономист.

В мире Южная Америка Венесуэла Санкции и антисанкции

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