Аксенов выразил надежду на приход крупных банков в Крым после санкций

Глава РК Сергей Аксенов надеется, что в связи с новыми антироссийскими санкциями Запада в Крым придут крупные игроки банковского сектора. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, ранее многие крупные российские банки не открывали представительства в республике, опасаясь санкций.

- Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает, - отметил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что Крым - наглядный пример успешного развития в условиях санкций: за восемь лет под санкциями для крымчан сделано больше, чем за четверть века при их отсутствии в составе Украины.

Комментируя эпитет "адские", которым новые антироссийские санкции окрестили в западных СМИ, глава Крыма сделал вывод, что последние исходят из ада.

- Выходит, США и их западные сателлиты - это ад? - риторически заметил он и добавил: - Ну, вообще-то мы так и думали.

Ранее президент США Джозеф Байден внес крупные российские банки - Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" - в санкционный список. С наиболее строгими ограничениями столкнулся ВТБ - в отношении компании ввели санкции, которые предполагают блокировку американских активов, а также запрет на долларовые операции и все действия с контрагентами из США. Позже Евросоюз также ввел санкции в отношении банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также Альфа-банка и банка "Открытие".