Аксенов выразил надежду на приход крупных банков в Крым после санкций

Новости

Посольство: Во Франции задержан российский сухогруз 13:49
В Россию эвакуировано почти 118 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР 13:42
Сенатор Клишас назвал правомерной национализацию активов лиц из ЕС и США 13:37
Премьер Беларуси принял участие в досрочном голосовании на референдуме 13:20
Медведев: Cанкции могут прервать диалог по стратегической стабильности 13:06
Захарова оценила решение Микронезии разорвать дипотношения с Россией 13:06
Басурин: Украинские националисты решили обстрелять города Донбасса из РСЗО 12:37
Volkswagen, Audi и Skoda приостановили отгрузки автомобилей дилерам 12:37
Медведев пообещал симметричный ответ на аресты имущества всех россиян за рубежом 12:34
Медведев назвал Совет Европы и ПАСЕ бессмысленными богадельнями 12:29
Медведев: Санкции принимаются от политической импотенции 12:06
Медведев: Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме 12:00
Медведев назвал причину поражения от Надаля в Акапулько 11:47
В РЖД предупредили о сбоях в работе сайта 11:46
Басурин: Батальон морской пехоты ВСУ оставил свои позиции под Мариуполем 11:25
Для детей беженцев из ДНР и ЛНР организуют "День в музее" 11:09
РЖД назначили шесть дополнительных поездов из городов юга России 11:02
82 украинских пограничника с острова Змеиный доставлены в Севастополь 10:53
Из Кемеровской области отправили помощь жителям Донбасса 10:37
В ДНР рассказали об успешном освобождении нескольких населенных пунктов 10:22
Силы ЛНР освободили КПВВ Станицы Луганская и почти весь поселок 10:11
Следственный комитет отчитался о работе с беженцами в регионах страны 10:09
ДНР: За прошедшие сутки от огня ВСУ погибли пять мирных жителей 09:56
В ДНР перехватили две ракеты ВСУ "Точка-У" 09:16
Россияне Магомедшарипов и Токов одержали победы на турнире Bellator 275 08:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 12:37
Рубрика: Власть

Аксенов выразил надежду на приход крупных банков в Крым после санкций

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов надеется, что в связи с новыми антироссийскими санкциями Запада в Крым придут крупные игроки банковского сектора. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, ранее многие крупные российские банки не открывали представительства в республике, опасаясь санкций.

- Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает, - отметил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что Крым - наглядный пример успешного развития в условиях санкций: за восемь лет под санкциями для крымчан сделано больше, чем за четверть века при их отсутствии в составе Украины.

Комментируя эпитет "адские", которым новые антироссийские санкции окрестили в западных СМИ, глава Крыма сделал вывод, что последние исходят из ада.

В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму

- Выходит, США и их западные сателлиты - это ад? - риторически заметил он и добавил: - Ну, вообще-то мы так и думали.

Ранее президент США Джозеф Байден внес крупные российские банки - Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" - в санкционный список. С наиболее строгими ограничениями столкнулся ВТБ - в отношении компании ввели санкции, которые предполагают блокировку американских активов, а также запрет на долларовые операции и все действия с контрагентами из США. Позже Евросоюз также ввел санкции в отношении банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также Альфа-банка и банка "Открытие".

В регионах Власть Позиция Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Володин: Зеленский спешно покинул Киев
Кремль: Президент Киргизии поддержал действия РФ по защите Донбасса
Медведев пообещал симметричный ответ на аресты имущества всех россиян за рубежом
"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД